Ещё
Пожар произошёл в здании Trump Tower в Баку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пожар произошёл в здании Trump Tower в Баку 

Говорит Москва 50 минут назад
К месту ЧП прибыли пожарные расчёты. Другие подробности не приводятся.
Здание Trump Tower в столице Азербайджана — это 33-этажная башня высотой 130 метров.
Говорит Москва: последние новости
В больницы Еревана отправили семь пострадавших во время акций протеста Служба нацбезопасности Армении сообщила о пресечении терактов и взрывов Полиция Армении опровергла задержание лидеров протеста
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»39
Трамп и Меркель «проехались» по России333
«Он не должен был сесть»5
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост858
Дипломаты отреагировали на задержание россиян в Египте15
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
00:38
Крымский мост засветился во тьме
Другое Общество
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
13:54
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»
Шоу-бизнес
00:49
В Москве прошла репетиция парада Победы
Другое Новости Москвы
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение