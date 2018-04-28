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Пожар произошёл в здании Trump Tower в Баку
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Пожар произошёл в здании Trump Tower в Баку
Говорит Москва
50 минут назад
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К месту ЧП прибыли пожарные расчёты. Другие подробности не приводятся.
Здание Trump Tower в столице
Азербайджана
— это 33-этажная башня высотой 130 метров.
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