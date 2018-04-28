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Правительство Армении исключает применение силы против митингующих
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Правительство Армении исключает применение силы против митингующих 

Вести.Ru 1 час назад
В ходе брифинга в правительстве Армении и.о. министра юстиции страны Давид Арутюнян заявил, что исключают применения силы против митингующих сторонников оппозиции, если их действия не угрожают жизни и здоровью граждан, передает ТАСС.
"Силовые методы мы исключаем изначально. Силовые меры мы предусматриваем только в ходе беспорядков, в ходе которых есть угроза жизни и здоровью граждан", — сказал Арутюнян.
По его словам, ситуация должна быть решена политическими способами. «Если процесс не будет решен политическим путем, то не исключено, что народ опять выйдет на улицы, а мы окажемся в замкнутом процессе».
При этом Арутюнян отметил, что в республике происходят исключительно политические процессы и говорить о попытке захвате власти не стоит.
"Это политический процесс, митинги, собрания. Все это регулируется законом. Это способ выражения гражданами своего недовольства, протеста", — сказал Арутюнян.
На пресс-конференции для иностранных СМИ в субботу, он отметил, что иностранного вмешательства во внутриполитические процессы в Армении, передает "Интерфакс".
"Это исключительно внутриполитическая ситуация. Вовлечение факторов извне (контакты с представителями РФ, ЕС) имеет целью попытку разрядить ситуацию", — сказал Арутюнян.
По его словам, внутриполитический кризис в Армении обсуждается не только в России, но в других странах, в ЕС.
"Сейчас любые встречи, даже заранее запланированные, заканчиваются обсуждением нынешней ситуации. Мы не чувствуем прессинга со стороны России по конкретному способу решения ситуации. Мы чувствуем прессинг со стороны всех по мирному и политическому решению вопроса. Все в один голос, синхронно говорят, что вопрос должен быть разрешен мирным, политическим путем", — сказал Арутюнян.
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