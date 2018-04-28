Норвежская писательница объехала вокруг России: «Путин — рациональный игрок. Он — не сумасшедший, напротив»

Граница России с ее соседями в будущем будет выглядеть иначе, чем сейчас, считает норвежская писательница Эрика Фатланд (Erika Fatland).

Она объехала вокруг всей России через пограничные с ней страны — от Северной Кореи до Норвегии — а также по Северному морскому пути. Задачей было выяснить, как Россия влияет на своих соседей.

«Я хочу умереть. Через три дня я поеду в Сирию , чтобы умереть», — заявил азербайджанский шофер, которого норвежская писательница Эрика Фатланд наняла, чтобы он провез ее по Азербайджану к границе с Грузией . За день до этого он казался совершенно нормальным. Сейчас же нес что-то о том, как хочет стать смертником, и рассказывал, что он вообще-то наркоман и отсидел в тюрьме за то, что стрелял в человека.

Эрика Фатланд была как раз в середине своего путешествия по 14 странам-соседкам России, от Северной Кореи до Норвегии. Так она пыталась понять, что можно узнать о стране, наблюдая за ней снаружи.

Это путешествие, которое длилось 259 дней, 34-летняя Эрика Фатланд описала в своей новой книге «Граница» (Grænsen). Ей даже посчастливилось попасть на борт старого советского научно-исследовательского судна, которое прошло через Берингов пролив и, обойдя Россию с севера, отправилось в Мурманск неподалеку от норвежской границы.

По специальности Эрика Фатланд — социальный антрополог Копенгагенского университета и Университета Осло. Свои полевые исследования она проводила в России. В 2014 году, завершив книгу «Советистан» (Sovjetistan), посвященную поездке в четыре бывшие советские республики, она задумалась, о чем же будет ее следующий книжный проект.

Однажды ночью ей приснился сон, как она переходит из страны в страну на большой карте. К северу от этих стран все время находилось одно и то же государство — Россия. Она проснулась с осознанием, что хочет объехать вокруг России и написать об этом книгу. Сначала она узнала, не возникала ли у кого-то уже такая идея, но никого не нашла. За полчаса она набросала свой проект и придумала название книги: «Граница».

«Пересекать границы — просто потрясающе. Мы уже почти и забыли это ощущение здесь, в Европе, ведь нам негде его пережить: большинство контрольно-пропускных пунктов упразднены. Мы ездим из страны в страну, едва замечая это», — говорит Эрика Фатланд.

Но границы, которые она пересекала в путешествии вокруг России до тех пор, пока не добралась до Литвы , — это было совсем иное переживание.

«Каждый раз, когда я пересекала границу и стояла с паспортом в руке, надеясь, что меня пропустят, нервы были напряжены. Там все очень тщательно контролируется, когда ты физически пересекаешь границу. Они смотрят, что у тебя в чемодане, спрашивают обо всем, проверяют фотографии в твоем фотоаппарате», — говорит Эрика Фатланд.

В Азербайджане у нее конфисковали путеводитель «Лонли Плэнет» (Lonely Planet), и ей пришлось побороться за то, чтобы его вернуть.

«Это может быть довольно неприятно, но когда ты преодолеваешь это и проходишь всего какие-то несколько сотен метров вперед, то каждый раз, покидая контрольно-пропускной пункт, оказываешься совершенно в другом мире. Ландшафт тот же самый, но все остальное по-другому. Когда я выехала из Северной Кореи и въехала в северо-восточный Китай , внезапно повсюду появились неоновые вывески, а дороги стали без ям. Китай выглядел богатым и современным. Казалось, я очутилась в оплоте свободы, ведь я попала туда из самой авторитарной страны в мире».

Эрика Фатланд, которая говорит по-русски, в своем путешествии по соседним с Россией странам посещала города и людей, на которых Россия влияет сегодня и которые подвергались влиянию Российской империи и Советского Союза на протяжении истории. В странах Прибалтики она заходила в гости к представителям русскоязычного меньшинства, составляющего большую долю населения этих стран. Многие с удовольствием снова стали был частью России.

Она посетила китайский город, где большой достопримечательностью был тематический парк, изображающий русскую деревню. Китайцы даже наняли настоящих русских, чтобы они там выступали. Она встречалась с 80-летним грузином, который однажды пять лет назад проснулся и обнаружил, что русские, которые постоянно пытались сместить границу, на этот раз под покровом ночи передвинули ее настолько, что его дом теперь оказался не в Грузии, а в Южной Осетии . Эта сепаратистская республика ранее была частью Грузии, но при поддержке России объявила о своей независимости в 1991 году.

Через несколько недель после того, как у Эрики Фатланд появилась идея этой книги, границы России начали меняться. Россия аннексировала Крым , и на востоке Украины разразилась война. Теперь ее маршрут должен был проходить по зоне активных боевых действий.

«У русских всегда был один и тот же modus operandi. Они — оппортунисты и следуют правилам игры в меньше степени, чем многие западные страны. Они хватаются за любую возможность, чтобы стать больше. Я думаю, что они так и будут продолжать. Президент Путин — рациональный игрок. Он — не сумасшедший, напротив, но он делает то, что, по его мнению, хорошо для России, хотя это и выходит за всякие рамки международного закона и права, согласно нашим представлениям. Во многих случаях это просто бессовестно», — говорит Эрика Фатланд и упоминает войны в Чечне в 1990-е годы, когда там бомбили население и опустошали города, войну против Грузии в 2008 году и нынешнюю борьбу за Крым и Восточную Украину.

«Россия всегда будет стремиться заполучить обратно территории, которые когда-то были ее частью. В российском сознании территории вроде Казахстана Белоруссии — российские. Я не думаю, что Россия осмелится покуситься на страну НАТО . Последствия будут слишком велики. Но соседние страны, которые не входят в НАТО, живут в небезопасности. Пока нынешний президент Казахстана Назарбаев руководит страной, ничего не случится. Но если режиму-преемнику не удастся сбалансировать свои отношения с Россией, Казахстан может стать следующим».

Когда она взялась за книгу, ее очаровала мысль, что Северную Корею и Норвегию разделяет всего одна страна. Но что общего она нашла в соседних с Россией странах?

«Найти что-то общее очень трудно. В Норвегии и Северной Корее очень-очень мало похожего, за исключением границы с Россией. Все страны, за исключением Китая, объединяет то, что они маленькие. Россия — самая большая в мире страна. Между Россией и ее соседями — ассиметричные отношения, как между старшим и младшим братом. Это так для Норвегии, так это и для всех остальных соседних стран. Они должны быть осторожными. Балансировать».

«Все знают, что Россия больше и сильнее. За исключением Китая, чья экономика — одна из крупнейших в мире. Российская экономика сейчас слаба. В XIX-XX веках соотношение было противоположным. Россия была гораздо сильнее Китая, но это изменилось за довольно короткое время. Китай сегодня очень важен для России как торговый партнер, в то время как Россия для Китая — лишь один из многих партнеров, причем далеко не самый значительный».

Эрика Фатланд полагает, что Россия будет пытаться расшириться, однако считает, что ее постигнет та же участь, что и другие империи, которые откусили слишком большой кусок.

«Я предполагаю, что будущее России основано на истории. Существовало множество империй, и все они всегда распадались. Россия такая большая, и там живет так много разных народов, а государство неэффективно из-за масштабной коррупции и слабой экономики. Я думаю, что Россия будет расширяться, пока не рухнет. Не могу сказать точно, когда это произойдет, но не думаю, что через 100 лет граница ее будет выглядеть так, как сейчас. Российская граница станет короче».

Азербайджанский шофер, собиравшийся в смертники и мечтавший о Сирии, в итоге вместо этого решил попытаться найти работу в Норвегии. Как и было оговорено, он высадил Эрику Фатланд у границы с Грузией. Никогда еще она с таким облегчением не добиралась до границы. Кроме того, грузинская граница оказалась особенной. В своем путешествии Эрика Фатланд поняла, что переход через границу часто многое говорит о том, в какую страну вы сейчас попадете.

«Грузинский пограничный контроль довольно много говорит о том, что за страна — Грузия. Они такие веселые», — рассказывает она с любящим смехом. Грузия — одна из ее любимейших стран.

«Маленькие страны очень сильно поглощены сами собой. На границе меня спрашивали: А что вы думаете о Грузии? Как вам грузинская еда? Понравилась? Совершенно несерьезно задавать человеку такие вопросы на границе. Но они показывают, какова Грузия. Ее жители ужасно забавные. Если они решили устроить праздник, они откладывают всю работу. Это итальянцы в десятой степени. По этой стране очень весело и легко путешествовать».

Вспоминая свое путешествие, Эрика Фатланд в первую очередь думает о людях и их историях.

«По ощущениям, «Граница» стала моей докторской. Уже одни те впечатления, которые получаешь, попав в чью-то квартиру в Минске или в деревню на Украине, многого стоят. Ты забираешь истории этих людей с собой, а их самих никогда больше не видишь».

Эрика Фатланд