Мирзоян: республиканцев у власти в Армении не будет

В начале митинга выступили соратники Никола Пашиняна. На повестку народного голосования они вынесли вопрос о кандидатуре на пост премьер-министра. Люди в едином порыве стали скандировать: «Никол! Никол!».

«Карен Карапетян хочет стать премьер-министром. Но у народа другие планы, другой кандидат на пост премьера. Я советую Карену Карапетяну и Республиканской партии считаться с решением народа. В Армении не будет власти у республиканцев», — заявил член партии «Гражданский договор» Арарат Мирзоян.

Никол Пашинян поднялся на трибуну в привычном виде: камуфлированная футболка, черная кепка, за спиной — рюкзак. Говорил с надрывом, охрипшим голосом. Многотысячная площадь слушала его с замиранием. Свою речь он начал с сенсационного заявления.

«Юристы, проанализировав законодательство, пришли к выводу, что после отставки Сержа Саргсяна Карен Карапетян не имеет права исполнять обязанности премьер-министра. Ему следует без предусловий признать победу нашей мирной бархатной революции. Мы требуем безоговорочной капитуляции Республиканской партии», — заявил глава партии «Гражданский договор», депутат Национального собрания Армении Никол Пашинян.

Чиновник также заявил, что выборы премьера должны пройти в парламенте: все фракции должны считаться с политической реальностью и консенсусом, предложить кандидата от народа и проголосовать за него.

Ранее глава Республиканской партии Серж Саргсян направил послание своим однопартийцам-депутатам.

«Хотя я намеревался после своей отставки не вмешиваться в политические процессы, теперь я считаю, что обязан сделать это. Я приглашаю вас на встречу со мной, чтобы более подробно объяснить причины моей отставки, представить свои замечания о будущем партии, новом руководстве и важности реформ партии, которые работают в парламенте с другой ролью для содействия развитию страны. Я приглашаю вас поговорить о мире и стабильности», — отметил Саргсян.

Накануне «Дашнакцутюн» заявила о выходе из коалиции с республиканцами, многие партии объявили о присоединении к народному движению, а ряд чиновников написали заявления об отставке.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ