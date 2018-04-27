Бурджанадзе: Подозрения в причастности России к «делу Скрипалей» неразумно

«Назовите мне хотя бы одну причину, зачем России надо было отравлять (Скрипалей), — сказала Бурджанадзе в эфире грузинской телекомпании «Палитра». — Нужно было такое России перед президентскими выборами? Перед чемпионатом мира по футболу? Если так, почему этого человека (Скрипаля) не могли отравить год назад или полгода назад?».

«Нет ни одной причины (по которой России это было бы выгодно)», — отметила она.

Говоря о претензиях англичан к России, Нино Бурджанадзе сказала, что лучше бы те сами не забывали о своей истории и о том, что делали в тех или иных странах.

«Сколько человеческих жертв в Австралии или Африке на шее англичан?», — задалась она вопросом.

По ее словам, у каждого большого государства в истории есть чем гордиться и чему стыдиться.

Экс-спикер вновь призвала Грузию к прямому диалогу с Россией по актуальным вопросам.