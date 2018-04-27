Ещё
Бурджанадзе: Подозрения в причастности России к «делу Скрипалей» неразумно
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бурджанадзе: Подозрения в причастности России к «делу Скрипалей» неразумно 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Экс-председатель парламента Грузии, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе заявила, что «и как политик, и как юрист» не видит никаких оснований подозревать Россию в причастности к «делу Скрипалей», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Назовите мне хотя бы одну причину, зачем России надо было отравлять (Скрипалей), — сказала Бурджанадзе в эфире грузинской телекомпании «Палитра». — Нужно было такое России перед президентскими выборами? Перед чемпионатом мира по футболу? Если так, почему этого человека (Скрипаля) не могли отравить год назад или полгода назад?».
«Нет ни одной причины (по которой России это было бы выгодно)», — отметила она.
Говоря о претензиях англичан к России, Нино Бурджанадзе сказала, что лучше бы те сами не забывали о своей истории и о том, что делали в тех или иных странах.
«Сколько человеческих жертв в Австралии или Африке на шее англичан?», — задалась она вопросом.
По ее словам, у каждого большого государства в истории есть чем гордиться и чему стыдиться.
Экс-спикер вновь призвала Грузию к прямому диалогу с Россией по актуальным вопросам.
Ранее она при этом отмечала, что власти Тбилиси не имеют такого ресурса к разговору с Москвой, какой есть у нее. Не исключено, что лидер «Демократического движения» осенью будет баллотироваться в президенты Грузии.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Пашинян способен уничтожить Армению Оппозиция в Армении отказалась прекращать акции протеста Что Россия проиграла в Армении
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал о «полном хаосе» в медицине182
Захарова отреагировала на слова Хейли в ООН26
Джигарханян захотел умереть дома48
Мы должны «дожать» Россию756
Путин поделился планом развития России221
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение