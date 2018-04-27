В Госдуме призвали не допустить ухудшения отношений РФ и Армении

Ереван с рабочим визитом прибыла группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым

Он подчеркнул, что вне зависимости от развития внутриполитической ситуации в республике снижения темпов в российско-армянском взаимодействии допускать нельзя. «Мы бы очень не хотели этого ухудшения отношений. И мы это везде подчеркивали», — цитирует ТАСС слова Калашникова.

Российские народные избранники будут находиться в Ереване до 29 апреля. Сегодня они обсудили «вопросы стратегического союзничества» с председателем парламента, вице-спикерами и председателями комитетов. При этом депутаты заявили о готовности поговорить со всеми фракциями парламента.