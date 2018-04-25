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Жители Еревана не покидают центра города, несмотря на завершение митинга
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Жители Еревана не покидают центра города, несмотря на завершение митинга 

360tv.ru 25 апреля 2018
Фото: 360tv.ru
Митинг оппозиции в центре столицы Армении завершился, но люди не покидают главной площади страны, ожидая продолжения протестных акций, сообщило РИА «Новости».
Собравшиеся на площади Республики остались в центре Еревана, дожидаясь акции «кастрюля-половник», придерживаясь которой, люди грохочут металлическими бытовыми предметами в знак недовольства.
Оппозиционный лидер Никол Пашинян обратился к поддерживающим его с призывом повторить демонстрации в четверг. По его словам, утром 26 апреля в городе пройдут забастовки, а вечером на площади вновь соберутся участники митинга. Согласно его призыву, автомобилисты остановят движение транспорта на 20 минут в полдень.
Масштабные протестные акции в столице Армении связаны с назначением на пост премьер-министра бывшего президента страны Сержа Саргсяна. Несмотря на большое количество противников, парламент наделил политика большими полномочиями, чем обладает президент.
В понедельник Саргсян и кабмин подали в отставку, но несмотря на это протесты в городе продолжаются. Ранее сегодня президент России обсудил с главой Армении ситуацию в стране.
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