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Баку и Лондон ведут работу над диверсификацией торговых отношений
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Баку и Лондон ведут работу над диверсификацией торговых отношений 

Мир24 3 часа назад
Азербайджан и Великобритания активно работают над диверсификацией торговых отношений. Об этом в ходе встречи в Лондоне с британским премьером Терезой Мэй заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«В настоящее время ведутся активные работы по расширению торговых отношений и их диверсификации. Для этого существует большой потенциал», — подчеркнул Алиев.
Азербайджанский лидер также отметил, что двусторонние отношения «охватывают большой спектр направлений», включая политику, экономику, энергетику, а также торговлю и инвестиции.
Напомним, в четверг президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Великобританию с рабочим визитом по приглашению премьера Мэй. В рамках визита также состоялась встреча Алиева с генеральным исполнительным директором компании ВР Робертом Дадли, государственным министром Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по вопросам Европы и Америки Аланом Дунканом, госминистром Британии по торговле и поощрению экспорта, сопредседателем межправительственной комиссии баронессой Роной Ферхед и другими британскими чиновниками.
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