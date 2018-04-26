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Врио первого вице-премьера Армении отправился в Россию для консультаций
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Врио первого вице-премьера Армении отправился в Россию для консультаций 

Газета.Ru 26 апреля 2018
Фото: Газета.Ru
Исполняющий обязанности вице-премьера Армении Армен Геворкян отправился в Москву для проведения рабочих консультаций. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Исполняющий обязанности вице-премьера Армен Геворкян отправился сегодня утром в Москву, где проведет рабочие консультации. После завершения обсуждений он вечером вернется в Ереван", — говорится в заявлении пресс-службы.
Ранее сообщалось, что спикер Национального собрания Армении Ара Баблоян проинформировал, что парламент страны соберется для выборов нового премьера 1 мая.
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