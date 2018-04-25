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Комитет Госдумы по делам СНГ не будет реагировать на ситуацию в Армении
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Комитет Госдумы по делам СНГ не будет реагировать на ситуацию в Армении 

Национальная Служба Новостей 25 апреля 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
Принять заявление в связи с ситуацией в Армении и направить в Ереван группу депутатов для изучения ситуации на месте призвал коллег член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев. По его словам, это надо сделать на первом после каникул пленарном заседании Госдумы 8 мая, пишет «Интерфакс».
Глава комитета Леонид Калашников не видит в этом необходимости.
«Он предложил, но это вовсе не значит, что комитет побежит делать это. Я, как председатель комитета, не считаю, что это надо делать. Почему мы должны вмешиваться в этой ситуации? У них прошли выборы, есть Конституция. Ну, появился этот Пашинян, добился того, чтобы Саргсян дальше не пошел. Ну, действуйте в конституционном поле. Серж Саргсян совершил мужественный поступок. А Пашинян пусть теперь идет избираться, собирает не шесть процентов, как у него есть, а 50. Не набирает, пусть создает коалицию. Если он хочет меньшинством навязать мнение большинству, то пусть пробует. А право государства действовать по закону. Для этого заявление комитета не нужно», — сказал парламентарий в беседе с НСН.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с НСН выразил уверенность, что главная цель лидера оппозиции Никола Пашиняна — неконституционный захват власти.
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