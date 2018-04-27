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Сергей Собянин заявил о намерении повышать уровень отношений с Баку
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Сергей Собянин заявил о намерении повышать уровень отношений с Баку 

Вечерняя Москва 1 час назад
Текст поздравления Сергея Собянина приводит пресс-служба Ильхама Алиева.
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с переизбранием на пост главы государства.
В своем поздравительном письме мэр отметил, что « в настоящее время имеются самые благоприятные условия» для повышения уровня отношений с Баку.
— Со своей стороны мы готовы сделать все от нас зависящее для ускорения данного процесса. Высоко ценим Ваше стремление активно развивать установившиеся между нашими странами конструктивные контакты во имя процветания двух братских народов, — приводит текст поздравления Сергея Собянина пресс-служба президента Азербайджана.
Мэр столицы пожелал Ильхаму Алиеву крепкого здоровья и успехов «в осуществлении высокой миссии».
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