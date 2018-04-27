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Неизведанная Грузия: имеретинское село Хани
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Неизведанная Грузия: имеретинское село Хани 

Мир24 2 часа назад
Неизведанная Грузия. В горах Имерети есть населенные пункты, где до сих пор сохранилось натуральное хозяйство. Магазинов и рынков здесь нет. Да и современных технологий жители не признают. О мире без гаджетов рассказал корреспондент «МИР 24» Михаил Робакидзе.
Имеретинское село Хани расположено на высоте 777 метров над уровнем моря. Три семерки — счастливое число. «Хани» в переводе с грузинского означает время. С первых минут пребывания здесь создается такое впечатление, что время остановилось. Фирменный стиль этого населенного пункта — деревянные дома. Таких строений, пожалуй, в Грузии уже нигде не встретить. Местные объясняют просто: в горах все должно быть натуральным — и жилище, и еда. Спускаться в низину за продуктами им и не нужно. Все свое.
«Здесь очень благодатная земля. Выращиваем овощи, фрукты, даже виноград. У всех домашние животные, птица. Поэтому у нас практически никто не болеет, даже старики», — указал местный житель Гоча Гелхвиидзе.
Днем здесь тепло, ну а когда заходит солнце, температура даже весной может опуститься ниже нуля. Но туристам замерзнуть не дадут. Согреют тело теплом домашнего очага, а душу песней. Местные постепенно привыкают к тому, что их край становится привлекательным для туристов. Поэтому готовы часами общаться с гостями — рассказывать о местных достопримечательностях, красоте гор и традициях. «Здесь и дома — экспонаты, и дворы — музеи под открытым небом, а люди — прирожденные гиды. Я получила огромное удовольствие от общения. Здесь впервые, хотя объездила всю Грузию», — рассказала путешественница Анна Микадзе.
«Я, можно сказать, профессиональный путешественник. Преподаю географию в университете. Материалы, собранные здесь, я непременно соберу в большую статью. А после сессии непременно привезу своих студентов», — отметил географ Георгий Двалашвили.
Для того, чтобы в Хани было много гостей, как говорят старейшины, селу необходима дорога и транспорт. Единственный автобус давно испортился, так что добраться можно сюда либо на внедорожнике, либо пешком.
В Грузии уже официально стартовал сезон походов в горы. Для любителей пешего туризма открыты несколько палаточных городков.
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