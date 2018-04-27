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Молодые парламентарии из 12 стран соберутся на саммит в Ингушетии
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Молодые парламентарии из 12 стран соберутся на саммит в Ингушетии 

ТАСС 1 час назад
МАГАС, 27 апреля. /ТАСС/. Международный саммит молодых парламентариев из 13 стран «Магас-2018» стартует в Ингушетии в пятницу. Его участники разработают новые модели работы с молодежью, сообщил ТАСС председатель республиканского комитета по делам молодежи Сулейман Эгиев.
"Мы давно задумали провести такой саммит, таких мероприятий еще не было в [Северо-Кавказском федеральном] округе. Участники саммита — делегации молодежных парламентов Франции, Монако, Испании, Македонии, Джибути, Сальвадора, Эквадора, Азербайджана, Узбекистана, Молдавии, Сирийской Арабской Республики и регионов России. Главная цель саммита — эффективное развитие молодежного парламентского движения как инновационного направления молодежной политики в стране и обмен опытом с другими странами, будут разработаны новые модели работы с молодежью", — сказал он.
По данным пресс-службы главы региона, в рамках саммита подпишут соглашения о сотрудничестве Ингушетии с Пензой, Молдавией и организацией «Платформа мира между Арменией и Азербайджаном».
На форуме планируется проведение презентаций лучших практик организации работы с молодежью в регионах страны, разработка новых форматов взаимодействия с молодежью, подписание соглашений о сотрудничестве между лидерами молодежных парламентов иностранных государств и регионов России.
Ожидается, что в саммите примут участие депутаты Госдумы и Народного собрания Ингушетии, Федерального агентства по делам молодежи, представители ЦИК и республиканской избирательной комиссии.
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