Молодые парламентарии из 12 стран соберутся на саммит в Ингушетии

МАГАС , 27 апреля. / ТАСС /. Международный саммит молодых парламентариев из 13 стран «Магас-2018» стартует в Ингушетии в пятницу. Его участники разработают новые модели работы с молодежью, сообщил ТАСС председатель республиканского комитета по делам молодежи Сулейман Эгиев.

По данным пресс-службы главы региона, в рамках саммита подпишут соглашения о сотрудничестве Ингушетии с Пензой , Молдавией и организацией «Платформа мира между Арменией и Азербайджаном».

На форуме планируется проведение презентаций лучших практик организации работы с молодежью в регионах страны, разработка новых форматов взаимодействия с молодежью, подписание соглашений о сотрудничестве между лидерами молодежных парламентов иностранных государств и регионов России.