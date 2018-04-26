Национальная комиссия по телекоммуникациям Грузии приостановила авторизацию «НТВ-Плюс»

ТБИЛИСИ , 26 апреля. / ТАСС /. Национальная комиссия Грузии по телекоммуникациям приостановила авторизацию российского спутникового оператора «НТВ-Плюс», входящего в медиа-холдинг "Газпром-Медиа" . Об этом говорится в обнародованном в четверг сообщении комиссии.

Сообщается, что она «приняла решение приостановить авторизацию трем компаниям — GUDA TV, Voxbone LLC и „НТВ— Плюс“. Ведомство утверждает, что российский оператор „сам попросил приостановить авторизацию“.

»Этим трем компаниям были направлены официальные письма с просьбой представить комиссии документы о прохождении регистрации в Реестре предпринимателей и некоммерческих юридических лиц Грузии, — говорится в заявлении комиссии. — В ответном послании «НТВ-Плюс» попросила комиссию приостановить авторизацию, а GUDA TV попросила об ее полной отмене, их просьбы были удовлетворены. Что касается Voxbone LLC, то по просьбе этой компании рассмотрение вопроса, связанного с ее авторизацией, отложено на неделю".

Компания «НТВ-Плюс» прошла авторизацию в Грузии два года назад. О том, что она намерена выйти на рынок платного ТВ Грузии, стало известно в начале апреля этого года. Тогда «Газпром-Медиа» сообщил, что «НТВ-Плюс» расширяет территорию предоставления услуг и начинает вещание в Грузии под брендом NTV-PLUS GEORGIA.

Отмечалось, что зрителям предложат на выбор два пакета каналов: NTV-PLUS-1 и NTV-PLUS-2. В первый из них вошли около 50, во второй — свыше 90 спутниковых российских и зарубежных каналов.