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Азербайджан, Россия и Иран создадут группу по объединению энергосистем
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Азербайджан, Россия и Иран создадут группу по объединению энергосистем 

РИА Новости 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
БАКУ, 26 — РИА Новости. Азербайджан, Россия и Иран создадут рабочую группу по объединению энергосистем трех стран, говорится в сообщении министерства энергетики Азербайджана.
По данным Минэнерго, этот вопрос был обсужден в четверг на трехсторонней встрече заместителей министров энергетики в Баку.
"Азербайджан, Россия и Иран создадут рабочую группу по объединению энергосистем трех стран. Замминистра энергетики Азербайджана Натиг Аббасов в ходе встречи отметил, что нынешние возможности трех стран в сфере экспорта электроэнергии создают условия для формирования энергетического коридора «Север-Юг», — сообщает Минэнерго Азербайджана.
Транспортный коридор «Север-Юг» призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать 5 миллионов тонн грузов в год, в дальнейшем — более 10 миллионов тонн.
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