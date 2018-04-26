Азербайджан, Россия и Иран создадут группу по объединению энергосистем

По данным Минэнерго, этот вопрос был обсужден в четверг на трехсторонней встрече заместителей министров энергетики в Баку.

"Азербайджан, Россия и Иран создадут рабочую группу по объединению энергосистем трех стран. Замминистра энергетики Азербайджана Натиг Аббасов в ходе встречи отметил, что нынешние возможности трех стран в сфере экспорта электроэнергии создают условия для формирования энергетического коридора «Север-Юг», — сообщает Минэнерго Азербайджана.

Транспортный коридор «Север-Юг» призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать 5 миллионов тонн грузов в год, в дальнейшем — более 10 миллионов тонн.