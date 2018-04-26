Политолог: Иванишвили вынудили вернуться в грузинскую политику

В эфире НСН руководитель грузинского Института стратегии и управления Пётр Мамрадзе рассказал, что в новой должности грузинский миллиардер, скорее всего, ограничится посещением официальных мероприятий и не будет претендовать на президентское кресло.

«Трудно себе представить такую ситуацию (решение Иванишвили баллотироваться на пост президента Грузии — прим. НСН). Он категорически не хочет заниматься такими вещами — разъезжать, принимать гостей постоянно, тратить на это время. Это не для него», — отметил Мамрадзе в беседе с НСН.

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По его словам, решение Иванишвили возглавить правящую партию связано с тем, что в течение долгого времени ряд представителей «Грузинской мечты», просили его вернуться в политику.

«Для него наиболее приемлемый вариант, конечно, руководство партией. Не надо ходить каждый день на работу, заниматься управленческими делами и непосредственно государственно-политическими, чего он терпеть не может и от чего отказался мгновенно, как только ушел Саакашвили », — сказал Мамрадзе.

Кроме того, по словам эксперта, грузинская оппозиция регулярно обвиняла Иванишвили в «теневом» управлении страной, из-за чего в стране разыгрался «небольшой домашний внутренний кризис».

«Многих раздражало, что хозяин — у значительной части населения Грузии он именно так и воспринимается — стал недосягаем, доступа к телу не стало. Получилось, что несколько привилегированных человек имеют с Иванишвили контакт, а остальные — нет. А между тем, он практически не вмешивался. В редкие моменты принимал точечные решения и оказывал влияние, когда это было необходимо. Это совершенно не его интерес, времени терять на этой жалко», — пояснил Мамрадзе.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили связал возвращение Иванишвили в политику с событиями в Армении . На своей странице в Facebook Саакашвили написал, что «Иванишвили, напуганный свержением олигархии в соседней Армении, вынужден выйти из комфорта тени деревьев и вновь искать личную защиту в открытой политике».

Иванишвили был премьер-министром Грузии с 25 октября 2012 года по 20 ноября 2013 года. Ранее грузинский миллиардер неоднократно заявлял, что не собирается возвращаться в политику.

Выборы пятого президента Грузии пройдут в октябре 2018 года.