Алиев прибыл с рабочим визитом в Великобританию 

Разработку месторождения Шах-Дениз и запуск газопровода из Азербайджана в Турцию обсудил президент республики Ильхам Алиев с главой British Petroleum Робертом Дадли. Встреча прошла в Великобритании, где азербайджанский лидер находится с визитом, сообщает РИА «Новости».
«На встрече обсуждались ход разработки месторождения Шах-Дениз, запуск газопровода TANAP в июне текущего года, разработки перспективной структуры «Асиман-Шафаг»», — уточняется в сообщении.
Кроме того, в рамках рабочего визита президент Азербайджана провел переговоры с замглавы МИД Великобритании и государственным министром по вопросам Европы и Америки Аланом Дунканом.
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