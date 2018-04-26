Алиев прибыл с рабочим визитом в Великобританию

«На встрече обсуждались ход разработки месторождения Шах-Дениз, запуск газопровода TANAP в июне текущего года, разработки перспективной структуры «Асиман-Шафаг»», — уточняется в сообщении.

Кроме того, в рамках рабочего визита президент Азербайджана провел переговоры с замглавы МИД Великобритании и государственным министром по вопросам Европы и Америки Аланом Дунканом

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ