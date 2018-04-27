Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили Нагорный Карабах

Министр иностранных дел России обсудил в ходе телефонного разговора со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым вопрос урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Департаменте информации и печати МИД РФ.

"Были обсуждены актуальные вопросы развития двусторонних отношений. Министры отдельно остановились на ходе подготовки к проведению V Каспийского саммита и подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Затрагивались также некоторые аспекты нагорно-карабахского урегулирования", — указано в сообщении.