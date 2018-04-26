Блокирование дорог приостановлено только в Ереване, заявил Пашинян

"Блокирование дорог в областях продолжается, приостановка касается лишь Еревана", — сказал Пашинян.

По его словам, сегодня девизом оппозиции является законность и правопорядок. «Никто не может воспользоваться нашей революцией, что нагло водить машину, садиться за руль автомобилей без номеров. Сегодня наши действия направлены на то, чтобы убедить этих людей прекратить такие действия. Победа революции — это не анархия или вседозволенность, а абсолютный порядок, уважение к другим», — заявил Пашиян.

В армянских СМИ и соцсетях публикуется информация о многочисленных случаях нарушения правил дорожного движения водителями, которые представляются участниками акций протеста. Согласно публикациям, водители, удаляя или прикрывая номера машин, игнорируют сигналы светофоров, превышают скорость, двигаются по встречной полосе. По данным электронных изданий, в результате ДТП с участием машины без госномеров погиб годовалый ребенок. Ранее Пашинян заявил, что в четверг «всерьез займется вопросом, связанным с машинами без номеров и отталкивающим поведением водителей».

Лидер протестов в Армении Никол Пашинян призывает не использовать митинги в незаконных целях. «Победа революции — это не анархия или вседозволенность, а абсолютный порядок и уважение к другим», — говорит он. #Armenia #ArmeniaProtest #Пашинян pic.twitter.com/uVBkN6gCoX

— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 26 апреля 2018 г.