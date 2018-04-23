Минобороны Армении привлечет к ответственности принявших участие в митингах военнослужащих-миротворцев

Ранее на акцию протеста пришли десятки сотрудников вооруженных сил.

Министерство обороны Армении 23 апреля заявило, что за участие в несанкционированном митинге в Ереване военнослужащие-миротворцы будут строго осуждены.

— В отношении этих военнослужащих в установленном законом порядке будут применены самые жесткие методы ответственности, поскольку ограничения на участие военнослужащих в любых собраниях строго прописано в Конституции и законодательстве, — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что действия военнослужащих рассматриваются также со стороны невыполнения своих полномочий путем самовольного оставления части. Соответствующая информация была передана в правоохранительные органы , передает «Интерфакс»

Ранее стало известно, что к демонстрантам в Ереване присоединились десятки людей в военной форме.

Напомним, что акции против избрания Сержа Саргсяна стартовали 13 апреля. Оппозиция предъявила ему обвинения в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации. 17 апреля протестующие объявили о начале «бархатной революции». Однако, несмотря на митинги, парламент избрал экс-президента на пост председателя правительства.

ПО ТЕМЕ

Освобожденный из СИЗО лидер оппозиции вновь присоединился к протестующим в Ереване