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Минобороны Армении привлечет к ответственности принявших участие в митингах военнослужащих-миротворцев
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Минобороны Армении привлечет к ответственности принявших участие в митингах военнослужащих-миротворцев 

Вечерняя Москва 23 апреля 2018
Ранее на акцию протеста пришли десятки сотрудников вооруженных сил.
Министерство обороны Армении 23 апреля заявило, что за участие в несанкционированном митинге в Ереване военнослужащие-миротворцы будут строго осуждены.
— В отношении этих военнослужащих в установленном законом порядке будут применены самые жесткие методы ответственности, поскольку ограничения на участие военнослужащих в любых собраниях строго прописано в Конституции и законодательстве, — говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что действия военнослужащих рассматриваются также со стороны невыполнения своих полномочий путем самовольного оставления части. Соответствующая информация была передана в правоохранительные органы, передает «Интерфакс».
Ранее стало известно, что к демонстрантам в Ереване присоединились десятки людей в военной форме.
Напомним, что акции против избрания Сержа Саргсяна стартовали 13 апреля. Оппозиция предъявила ему обвинения в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации. 17 апреля протестующие объявили о начале «бархатной революции». Однако, несмотря на митинги, парламент избрал экс-президента на пост председателя правительства.
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