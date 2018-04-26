Правила движения. Армения проезжает сложный перекресток

Лидер протестного движения в Армении Никол Пашинян заявил, что протесты будут продолжаться, пока он не будет утвержден временным премьером. Пашинян на вопрос, видит ли он кого-то еще в премьерском кресле, ответил: «Сегодня на площади уже решили этот вопрос».

"Решать вопросы" на площади, конечно можно. По данным самих оппозиционеров, на улицы во время акций протеста вышли 165 тысяч человек, при том что Ереван — город с миллионом жителей. А всего в стране более 2,5 миллионов избирателей. Значит, на площадь вышло меньшинство. И вправе ли они решать судьбу страны? Давайте спросим у Украины . И в Ереване, и в Киеве накануне протестов принималось решение о евроассоциации. В Киеве подписание отсрочили, в Ереване подписали, но протесты все равно начались. Митингующие выдвигали требования, и власть как в одном, так и в другом случае пошла на уступки, с той лишь разницей, что глава армянского кабмина Серж Саргсян покинул свой пост, и признался, мол, был не прав, а Виктор Янукович вынужденно покинул свою страну.

И в Армении, и на Украине меньшинство на площади решало вопросы. К чему эта ситуация привела в незалежной, нам хорошо известно. А вот к чему она может привести в Ереване — еще большой вопрос.

Есть поговорка про ловлю рыбы в мутной воде. Так вот, вода — символ времени, а мутная вода — символ смутного времени. А «рыболовов» что-то набирается чересчур много…

Один из главных вопросов, который не решишь на площади — это Карабах. 24 апреля, на следующий день после сложения Саргсяном своих полномочий, Баку стягивает вооружение к линии соприкосновения. 102-я российская база в Гюмри и Ереване — это тоже сложный вопрос. Его тоже на площади не решишь.

В распространенном американской дипмиссией заявлении говорится, что «формирование нового правительства должно произойти в результате добросовестных переговоров». Что подразумевают американцы под неясной формулировкой? Может быть, решение вопросов на площади? А может, и что-то другое. В любом случае, думаю, не надо объяснять, что российская база в Армении — не в интересах США

Россия призывает организаторов оппозиционных митингов и шествий к конструктивному диалогу с действующими властями и другими политическими силами. По итогам встречи с российским послом в Армении Никол Пашинян заявил, что митинги в Армении не являются «движением ни против России, ни против Соединенных Штатов, ни против Евросоюза , ни против Ирана , ни против Грузии ». «Это движение против коррупции, это движение против неэффективного правления, и это чисто внутриармянское движение», заявил оппозиционер.

Пока существует неразбериха, любое движение будет носить броуновский характер. В Ереване некоторые водители сняли номерные знаки с автомобилей или закрыли номер флагом Армении и ведут себя (и автомобили) «отталкивающе», как выразился Пашинян. Генпрокуратура Армении предупреждает, что преступность может возрасти. Заключенные одной из армянских тюрем попытались совершить массовый побег. Ведь побег — это тоже движение. К счастью, эта попытка «движения» была пресечена властями.

Никол Пашинян выступает во время митинга сторонников оппозиции в ЕреванеСтоит отметить, что власти Армении действуют в этой сложной ситуации лояльно и корректно. И главное — они не допустили кровопролития, услышали протестующих. Серж Саргсян самостоятельно оставил пост премьера, что само по себе заслуживает не только внимания, но и уважения. Сможет ли оппозиция, которая на прошлых парламентских выборах набрала меньше 8% (а Пашинян на выборах столичного мэра — чуть больше 20%), соответствовать власти, самый главный вопрос. Своими непомерными требованиями, шантажом и ультиматумами сейчас оппозиция больше похоже на старуху из сказки о золотой рыбке. Чем она закончилась, все знают.

Единственное, что можно добавить — Боже, храни Армению!

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