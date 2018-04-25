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Блок «Царукян» отказался отдавать свои голоса Пашиняну
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Блок «Царукян» отказался отдавать свои голоса Пашиняну 

РИА Новости 17 часов назад
ЕРЕВАН, 25 апр — РИА Новости. Блок «Царукян» присоединился к протестному движению Никола Пашиняна, но безоговорочной поддержки его кандидатуры это не предполагает. Об этом в беседе со Sputnik Армения заявил секретарь фракции Ваге Энфиаджян.
Ранее оппозиционная фракция «Елк» (Исход) выдвинула кандидатуру своего главы и руководителя протестного движения Никола Пашиняна на пост премьера Армении.
Фракция «Елк» и примкнувший к ней блок «Царукян» в данный момент имеют 40 мандатов. Для избрания главы кабмина требуется 53 депутатских голоса.
"Мы представляем вторую политическую силу страны. Мы с народом, а не с Николом Пашиняном. И наши депутатские голоса, которые мы получили от народа, не собираемся никому отдавать", — сказал Энфиаджян.
В то же время блок выступает за проведение досрочных парламентских выборов. Любая проблема должна быть решена посредством переговоров, которые предотвратят дальнейшее применение силы и кровопролития, уверен Энфиаджян.
"Безопасность народа превыше всего", — подчеркнул он.
Акции против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране.
Несмотря на протесты, парламент Армении избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, премьер подал в отставку.
https://ru.armeniasputnik.am/politics/20180425/11691331/fraktsiya-tsarukyan-pashinyan.html
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