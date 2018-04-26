Премьер Грузии покинет пост председателя правящей партии

Соответствующее заявление Квирикашвили сделал после заседания правящей партии.

"Я предложил лично от себя и от имени всей команды основателю нашей партии то, чтобы он встал во главе «Грузинской мечты». Я рад, что господин Бидзина Иванишвили согласился", — заявил Квирикашвили четверг на брифинге.

Созданная Иванишвили коалиция «Грузинская мечта» пришла к власти в ноябре 2012 года, сформировав парламентское большинство и новое правительство. После победы на выборах Иванишвили занял пост премьер-министра, однако через некоторое время покинул его и перешел в «гражданский сектор». Несмотря на это, представители оппозиции не раз заявляли, что Иванишвили продолжает «править страной».