Богатейший грузин решил вернуться в политику

По словам премьера, он предложил Иванишвили занять пост председателя правящей партии «Грузинская мечта», на что тот ответил согласием. Квирикашвили отметил, что в ближайшие дни состоится заседание политсовета «Грузинской мечты», а уже в мае пройдет ее съезд, на котором делегаты «единогласно изберут» Иванишвили на пост председателя партии.

Премьер-министр подчеркнул важность сохранения единства в правящей партии по фундаментальным государственным вопросам. Квирикашвили заметил, что Иванишвили основал «Грузинскую мечту» в «очень тяжелое» для страны время и партия сыграла решающую роль в демократическом развитии Грузии.

«Всем известно, насколько важен фактор Бидзины Иванишвили для нашей партии. Он более других может усилить политическое ядро партии на посту ее председателя и придать ей большую и новую динамику для дальнейшего развития», — подчеркнул премьер.

Сколотивший состояние в 1990-х годах в России Иванишвили создал партию «Грузинская мечта» в 2012 году и сам же ее возглавил. В октябре того же года партия одержала победу на парламентских выборах, после чего Иванишвили стал премьер-министром. Через год он покинул этот пост, заявив, что его «основная задача выполнена», и пообещал не возвращаться во власть.