5 мест, куда можно поехать на шашлыки (кроме дачи)

Неслучайно Грузия — излюбленное направление россиян. За настоящим мцвади (грузинским шашлыком) можно смело ехать в любой уголок страны (только не говорите так при катехинцах!). Для начала знакомства со страной рекомендуем Тбилиси — этот очаровательный старый город не только побалует бледных северян великолепной майской погодой, но и накормит до отвала каждого — голодным здесь остаться просто нереально.

Как добраться

Авиаперелет — 10-15 тысяч рублей туда-обратно. Грузию действительно очень любят, так что рекомендуем поторопиться с покупкой бюджетных билетов. Популярный вариант — ехать через Владикавказ (самые дешевые опции из Москвы — самолет или поезд стоимостью от 3 000 рублей в одну сторону). Оттуда можно взять такси прямиком до Тбилиси (от 1 500 рублей), либо добираться до грузинской столицы на попутках через Казбеги. Чтобы потом ни о чем не волноваться и просто наслаждаться великолепными видами Дороги Небесного ущелья, заранее договоритесь о транспорте — сделать это можно, к примеру, при помощи сервисов GetTransfer или других перевозчиков. А найти хорошую квартиру или комнату всегда можно на Airbnb. Цены на билеты на прямые рейсовые автобусы из Москвы стартуют от 3 000 рублей.

Где есть шашлык

Везде! Например, в Mangal House Tbilisi (сытно поесть здесь можно в диапазоне 200–500 рублей с человека). Как придете в себя после предыдущей трапезы, загляните в Barbarestan — это модное место, входящее в топ-10 ресторанов Тбилиси, порадует вас нестандартным подходом к грузинской классике и очень приятными для заведения такого уровня ценами.

Азербайджанцы не уступают грузинам пальму шашлычного первенства и, как и всегда, соревнуются с соседями, оттачивая мастерство на приезжих россиянах. Мы же этому только рады!

Местные кебабы обязательно стоит оценить всем любителям душистого пикантного мяса. В отличие от грузин, которые чаще готовят шашлык из свинины, азербайджанцы-мусульмане предпочитают баранину, которую они практически не маринуют; зато для получения нужной консистенции и аромата в ход идут просто умопомрачительные комбинации специй. В Баку можно попробовать все региональные варианты кебаба.

Как добраться

Перелет Москва-Баку: от 10 500 в оба конца. Можно доехать с пересадкой в Дагестане (поезд или самолет до Махачкалы — от 3200), оттуда до столицы Азербайджана ходят регулярные поезда и автобусы (цены — от 800 рублей).

Где есть шашлык

«Шах» — аутентичный ресторан, годами держащий свою марку. Сытнейший обед на двоих с вином здесь обойдется примерно в 1200 рублей. Еще одно место — Nargiz Restaurant — познакомит вас со всем многообразием азербайджанской кухни. Отведайте здесь гиш баши, кебабы из курицы, курдюка, ягненка… И не забудьте про шашлычки из каспийской осетрины!

Армянские кулинарные традиции насчитывают более 2000 лет, и с мясом у армян особые отношения. Местный шашлык называется хоровац, готовится он двумя способами — на углях или на сковороде. При этом мясо практически никогда не маринуется, а приготовлению овощей уделяется внимание не меньшее, чем самому шашлыку.

Как добраться

Перелет из Москвы в Ереван в обе стороны обойдется от 8 000 рублей. Для тех, кто хочет многое повидать и не боится трудностей, есть опция доехать до сердца Армении на рейсовом автобусе. Цена — от 1 700 рублей в один конец.

Где есть шашлык

Artashi Mot — мекка всех мясоедов. Здесь есть все — от шаурмы до хороваца в лаваше. Сытный обед на двоих с вином обойдется всего в 800-900 рублей. Посетить ресторан «Кавказская пленница» стоит хотя бы ради восхитительного интерьера, сделанного в стиле одноименного фильма Леонида Гайдая . Средний счет на двоих — 1300 рублей.

Если идеальные майские для вас подразумевают не только вкусный шашлык, но и отдых на лоне природы, езжайте в Адыгею — один из центров российского экотуризма. Только взгляните на фотографию — от местных красот просто захватывает дух. К счастью, республика еще не так избалована туристами, как Грузия, а значит, тишина и лучшие блюда будут в вашем распоряжении.

Как добраться

В Майкопе нет аэропорта, поэтому добраться можно на поезде (в среднем, около 3300 рублей с пересадкой в Туапсе ). Либо же самолетом до Краснодара (101 км) или Сочи (115 км), а там пересесть на рейсовый автобус.

Где есть шашлык

Конечно же, в «Шашлычной»! Средняя цена за шашлык здесь — 100-120 рублей — рай бюджетного туриста. В «Джигит-Мангал» радушные хозяева расскажут вам все о тонкостях приготовления мяса и сделают шашлык по вашему вкусу. В ресторанном комплексе «Даховская слобода» отведать шашлык можно с умопомрачительным видом на Кавказские горы. Тарелочка свиного шашлыка стоит от 200 рублей. Непременно возьмите к ней запеченные овощи и адыгейский сыр.

Часто российские туристы, которые оказываются во Владикавказе, сперва относятся к нему лишь как к перевалочному пункту на пути в Грузию, но затем меняют свое мнение и влюбляются в этот край. Неудивительно, ведь Осетия очень самобытна — это касается как природы, истории и культуры, так и, конечно же, шашлыка! Здесь он называется физонаг, и в каждой осетинской семье существуют свои его секретные рецепты. Основное отличие местного шашлыка от того же грузинского — в пропорциях мяса к луку (последнего здесь не жалеют), а также в минимуме приправ (используется лишь немного черного перца) — осетины говорят, что специи не должны перебивать вкус самого мяса. Готовится физонаг только из мякоти телятины или баранины.

Как добраться

Самолетом или поездом, от 3 000 рублей в одну сторону.

Где есть шашлык

Золотая тройка шашлычных кафе во Владикавказе — «Минас», «Фысым» и «Фермер». Здесь физонаг с вином обойдется около 500 рублей. Местные жители предпочитают ездить на шашлычные посиделки в живописные горные места — прежде всего, Фиагдон и Цей. Если ваши осетинские друзья туда собираются, обязательно напроситесь вместе с ними!