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Врио первого вице-премьера Армении отправился в Москву
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Врио первого вице-премьера Армении отправился в Москву 

RT на русском 1 час назад
Исполняющий обязанности вице-премьера Армении Армен Геворкян отправился 26 апреля в Россию с целью проведения рабочих консультаций. Об этом информирует пресс-служба правительства.
«Исполняющий обязанности вице-премьера Армен Геворкян отправился сегодня утром в Москву, где проведет рабочие консультации», — приводит сообщение РИА Новости.
Отмечается, что после завершения обсуждений он вечером вернётся в Ереван.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Армении с президентом этой страны Арменом Саркисяном.
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