Врио первого вице-премьера Армении отправился в Москву 

Исполняющий обязанности вице-премьера Армении Армен Геворкян отправился 26 апреля в Россию с целью проведения рабочих консультаций. Об этом информирует пресс-служба правительства.
«Исполняющий обязанности вице-премьера Армен Геворкян отправился сегодня утром в Москву, где проведет рабочие консультации», — приводит сообщение РИА Новости.
Отмечается, что после завершения обсуждений он вечером вернётся в Ереван.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Армении с президентом этой страны Арменом Саркисяном.