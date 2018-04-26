Оскорбления на религиозную тему могут стать уголовно наказуемыми в Грузии

"Я, в свою очередь, готов подключиться к этим обсуждениям. Комитет примет определенное решение, после чего, данный вопрос будет рассмотрен в пленарном формате", — сказал Кобахидзе журналистам.

Автором законодательного пакета является член оппозиционной фракции «Альянс патриотов» Емзар Квициани. В частности, изменения предусматривают штраф или тюремное заключение на год за публичное оскорбление религиозных святынь, организаций, священнослужителей и верующих. Наказывать предлагается и за нанесение любых надписей или повреждение религиозных зданий и церквей.

Парламентский комитет по защите прав человека принял решение создать специальную рабочую группу для детального изучения и коррекции данного законопроекта.