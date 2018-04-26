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Оскорбления на религиозную тему могут стать уголовно наказуемыми в Грузии
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Оскорбления на религиозную тему могут стать уголовно наказуемыми в Грузии 

РИА Новости 2 часа назад
ТБИЛИСИ, 26 апр — РИА Новости. Парламент Грузии рассмотрит законопроект, который подразумевает введение уголовного наказания за оскорбление религиозных чувств, заявил спикер законодательного органа Ираклий Кобахидзе.
"Я, в свою очередь, готов подключиться к этим обсуждениям. Комитет примет определенное решение, после чего, данный вопрос будет рассмотрен в пленарном формате", — сказал Кобахидзе журналистам.
Автором законодательного пакета является член оппозиционной фракции «Альянс патриотов» Емзар Квициани. В частности, изменения предусматривают штраф или тюремное заключение на год за публичное оскорбление религиозных святынь, организаций, священнослужителей и верующих. Наказывать предлагается и за нанесение любых надписей или повреждение религиозных зданий и церквей.
Парламентский комитет по защите прав человека принял решение создать специальную рабочую группу для детального изучения и коррекции данного законопроекта.
По данным телекомпании «Рустави 2», новую инициативу из всех религиозных конфессий в Грузии поддерживает лишь православная церковь. Сам Квициани заявил журналистам, что он инициировал законопроект по той причине, что «люди в последнее время стали оскорблять грузинскую церковь и традиционные религии, называя это свободой слова и выражением мнения».
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