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Посольство России в Ереване усилило меры безопасности в связи с протестами
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Посольство России в Ереване усилило меры безопасности в связи с протестами 

РИА Новости 23 часа назад
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Посольство РФ в Ереване в среду предприняло дополнительные меры безопасности в связи с продолжающимися акциями протеста в армянской столице, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
"Наши армянские партнеры предприняли внешние меры безопасности, мы, в свою очередь, ограничили выезд наших сотрудников, порекомендовали просто сегодня не выходить (за пределы посольства). В целом ситуация в районе посольства спокойная", — заявила собеседница агентства.
В дипмиссии при этом пока не комментируют заявление лидера оппозиции Никола Пашиняна, который сообщил о намерении провести встречу с послом РФ Иваном Волынкиным. Пашинян ранее встретился с послами ЕС, помимо встречи с российском послом он намерен встретиться с главой американской дипмиссии.
В среду должны были состояться переговоры и.о. премьера Карена Карапетяна и Пашиняна, однако они оказались сорваны из-за радикальных условий оппозиции. Сторонники оппозиции собрались на площади в центре Еревана, после чего устроили несанкционированный марш по центру столицы. Пашинян заявил, что митинг будет идти «и сегодня, и завтра» — пока требования оппозиции не будут выполнены.
В ожидании беспорядков. Полиция взяла под охрану все правительственные здания в центре Еревана. Пока, впрочем, в довольно расслабленном режиме. #Armenia #ArmeniaProtest pic.twitter.com/Zr9l3WUYeH
— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 25 апреля 2018 г.
Акции против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.
Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.
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