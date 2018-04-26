Кольцовская таможня принесла бюджету РФ почти миллиард

За первый квартал 2018 года Кольцовская таможня имени В. А. Сорокина перечислила в федеральный бюджет 823,66 миллиона рублей. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе ведомства.

На Урал привозили более широкий ассортимент продукции, включая летательные аппараты, электрические машины, оборудование, оптику и товары народного потребления.

1,5% от импорта пришлись на всевозможную «зелень» — цветы, живые деревья и другие растения.

Всего за первый квартал 2018 года таможенный контроль осуществлен в отношении 2075 авиабортов и 319 664 пассажиров.