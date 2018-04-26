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Кольцовская таможня принесла бюджету РФ почти миллиард
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Кольцовская таможня принесла бюджету РФ почти миллиард 

Уралинформбюро 41 минуту назад
Фото: Уралинформбюро
За первый квартал 2018 года Кольцовская таможня имени В. А. Сорокина перечислила в федеральный бюджет 823,66 миллиона рублей. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе ведомства.
На экспорт из региона отправляли летательные аппараты и их части, авиационное топливо и оборудование. Поставки шли в Китай, Грузию, Италию, Объединенные Арабские Эмираты, Таджикистан и Азербайджан.
На Урал привозили более широкий ассортимент продукции, включая летательные аппараты, электрические машины, оборудование, оптику и товары народного потребления.
1,5% от импорта пришлись на всевозможную «зелень» — цветы, живые деревья и другие растения.
Всего за первый квартал 2018 года таможенный контроль осуществлен в отношении 2075 авиабортов и 319 664 пассажиров.
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