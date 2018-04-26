Искусство 15 народов Кавказа представят на фестивале культуры в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 26 апреля. / ТАСС /. Двадцать творческих коллективов разных народов Кавказа примут участие в фестивале культуры, который откроется в четверг во Дворце культуры имени Ленсовета в Санкт-Петербурге. В программе будут представлены хореографические, вокальные и инструментальные номера, а также выставка художественных работ, сообщили организаторы фестиваля.

"В этой программе мы старались делать номера от каждой национальности, чтобы охватить весь Кавказ, поэтому у нас представлено искусство и культура 15 народов", — рассказала журналистам директор Санкт-Петербургского Дома национальностей Елена Кузнецова

По словам организаторов, Армянская апостольская церковь представит номер дудукистов «Попурри армянских мелодий». Детско-юношеский хореографический ансамбль «Имамат» под руководством Нурмагомета Гаджиева, который в 2017 году выиграл Гран-при Международного фольклорного фестиваля «Интерфолк» в Санкт-Петербурге, расскажет свою историю кумыкского танца. Всего в концертной программе будет около 20 творческих номеров от разных трупп.

Перед торжественным открытием в четверг во Дворце культуры пройдет выставка-презентация на тему национально— культурных традиций кавказских народов. «Будут представлены грузинская, азербайджанская, армянская культуры. Также пройдет выставка картин „Образ казаков“ Петербургского художника Вячеслава Лещёва», — сказала Кузнецова.