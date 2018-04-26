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Искусство 15 народов Кавказа представят на фестивале культуры в Санкт-Петербурге
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Искусство 15 народов Кавказа представят на фестивале культуры в Санкт-Петербурге 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. Двадцать творческих коллективов разных народов Кавказа примут участие в фестивале культуры, который откроется в четверг во Дворце культуры имени Ленсовета в Санкт-Петербурге. В программе будут представлены хореографические, вокальные и инструментальные номера, а также выставка художественных работ, сообщили организаторы фестиваля.
"В этой программе мы старались делать номера от каждой национальности, чтобы охватить весь Кавказ, поэтому у нас представлено искусство и культура 15 народов", — рассказала журналистам директор Санкт-Петербургского Дома национальностей Елена Кузнецова.
В концерте примут участие национально-культурные организации Грузии, Армении, Абхазии, Азербайджана, Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии.
По словам организаторов, Армянская апостольская церковь представит номер дудукистов «Попурри армянских мелодий». Детско-юношеский хореографический ансамбль «Имамат» под руководством Нурмагомета Гаджиева, который в 2017 году выиграл Гран-при Международного фольклорного фестиваля «Интерфолк» в Санкт-Петербурге, расскажет свою историю кумыкского танца. Всего в концертной программе будет около 20 творческих номеров от разных трупп.
Перед торжественным открытием в четверг во Дворце культуры пройдет выставка-презентация на тему национально— культурных традиций кавказских народов. «Будут представлены грузинская, азербайджанская, армянская культуры. Также пройдет выставка картин „Образ казаков“ Петербургского художника Вячеслава Лещёва», — сказала Кузнецова.
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