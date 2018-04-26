«Мы сделали последний шаг»

Армения , кажется, добилась своего — премьер-министр Серж Саргсян ушел со своего поста, и улица может праздновать победу. На улицах Еревана отставку стремившегося к диктатуре политика встречали как праздник и дети, и старики. Но борьба не закончена — вся «старая гвардия» бывшего премьера на месте, и, по-видимому, сдаваться не собирается. Корреспондент «Ленты.ру» в Ереване наблюдал, как живет революционная Армения.

Уже 13 дней, как в Ереване и почти во всех крупных городах всех регионов Армении набирает силу революционное движение «Сделай шаг». И если противники власти в других странах часто хотят добиться свержения власти насилием, армянские демонстранты безупречны — они борются с правящим режимом исключительно мирными методами. Активные граждане перекрывают улицы, дудят в оглушающие вувузелы, шумят автосигналами а поздно вечером — бьют ложками по кастрюлям. Все это сливается в единую симфонию революционной Армении.

«Власть на всех парах летела к диктатуре. Мы хотели избежать этого. Мирным путем», — 27-летний Армен Маркосян — один из тех сотен тысяч, кто 17 апреля присоединился к призыву автора инициативы «Мой шаг» руководителю парламентской фракции блока «Елк» Никола Пашиняна. Тот позвал народ менять власть путем «бархатной революции», и 13 дней, по его собственным словам, на улицах Еревана «созидал свое светлое будущее».

Армен боролся с правящей Республиканской партией со студенческих лет, и после многочисленных неудач сначала не поверил в предложенную Пашиняном программу. «Считал, что в стране вообще ничего нельзя изменить, а менять надо было очень многое, — рассказал он „Ленте.ру“ — Каждый раз ничего не получалось, молодежь вообще разуверилась во всем. Чтобы власть была избрана народом, а потом еще решала его проблемы? Казалось невозможным. Люди попросту стали печальными, отчаявшимися, погрязшими в заботах. В Ереване трудно встретить улыбающихся людей».

По словам Маркосяна, именно Никол доказал, что даже в таких условиях можно достичь перемен — надо верить и сохранять единство. «Сейчас, стоя на площади Республики, мы сделали последний шаг. Последний шаг для этой власти», — твердо произнес Армен, заявив, что следующая цель протестующих — отставка исполняющего обязанности премьера Карена Карапетяна

Армен пришел на площадь с друзьями, коллегами, родственниками и знакомыми. 45-летняя Лиана Мкртчян, которая работает в медиасфере Армении, утверждает, что следила за инициированной Пашиняном борьбой с того дня, как он начал шествие из Гюмри , пройдя пешком всю Армению: «Почему мы здесь? Причин очень много. Самая простая: Саргсян обещал не быть главой Республики Армения, но не сдержал своего слова. Но он — не единственная проблема, мы выступаем против всей правящей верхушки, мы хотим перемен. Да, мы голосуем на выборах, но ничего не меняется — каждый раз фальсификации, подкупы, все те же результаты, те же лица на руководящих постах, та же политика, основанная на лжи и грабеже».

«Ууууу!» — толпа демонстрантов громко приветствует своих кумиров грудным криком (который они, конечно же, подсмотрели у болельщиков исландской сборной). Они слушают драматичные выступления членов инициатив «Сделав шаг» и «Долой Сержа!», и время от времени скандируют речевки «Никол — премьер, Никол — премьер!», «По-бе-да!». Почти все уверены — победа достигнута. В этом уверена и Аревик, приехавшая в Армению из Германии , чтобы принять участие в революции и отпраздновать триумф. Она едва сдерживает слезы.

«Два дня назад я приехала в Армению и не жалею об этом, хотя родители были против — думали, что будет насилие. Но посмотрите, что происходит — я не могла не принять участия в этой революции любви. Мы сумели изменить взгляды полицейских любовью. Мы говорили полицейским, что они — наши, не властей, а народа, что ни должны служить нам и защищать граждан Армении, а не власть. Я очень растрогана этим», — делится девушка. Родители Аревик в годы первой Карабахской войны навсегда покинули Армению, но лелеяли надежду, что вернутся на родину. Последние 20 лет, учитывая проблемы в Карабахе, экономические и внутриполитические трудности, этот вопрос даже не поднимался. Но сама Аревик решила, что не может следить за национальным пробуждением армян издалека.

Сейчас она намерена дождаться победного конца и вернуться домой, в Германию. «Я получила хорошее образование, там у меня есть хорошая работа. Конечно, я бы хотела, чтобы мое образование послужило родине. Надеюсь после этой революции обосноваться здесь. Посмотрим, как получится. Об этом же мечтают все наши соотечественники из диаспоры», — с надеждой в голосе говорит Аревик.

Она — не единственная представительница диаспоры. Еще несколько армян, прибывших в Ереван из-за рубежа, успели даже выступить на импровизированной трибуне, возведенной на площади Республики. Центр столицы уже давно не видел таких толп — были бы здесь яблоки, им бы буквально негде было упасть. Здесь стоят водители, врачи, учителя, мебельщики, программисты, журналисты, тысячи студентов, школьники, певцы, актеры и просто граждане, обеспокоенные судьбой своей страны.

65-летний дедушка Арарат — таксист, он присоединился к борьбе пять дней назад. «Мне или дома сидеть, или на улицу со всеми выходить, работать не получается», — говорит он. Арарат — глава большой семьи, живет с семьей сына: «Работаем только я и сын, заработка хватает на самые элементарные нужды. Почему так должно быть? Я здесь ради своих внуков, я хочу, чтобы у них было хорошее будущее в хорошей стране, чтобы не мучались они так, как мы. Я и не думал присоединяться к этому всему. К кому присоединяться, если уже никому не веришь? Ни Тер-Петросяну, ни Саргсяну, ни Ованнисяну, ни Пашиняну. Все они обманывали. Мне внушает надежду стоящая здесь молодежь, то, что они принудят Пашиняна и остальных совершить изменения», — уверенно произнес пенсионер.

На площади Республики есть люди, выходящие на митинги целыми семьями. 32-летняя Арминэ здесь вместе с мужем и двумя детьми: она уже не боится, что полиция будет разгонять демонстрантов силой и изувечит детей. Арминэ участвует во всех протестных акциях в Армении, начиная с 2008 года, а на этот раз к призыву Пашиняна присоединилась с первого же дня. «Хочу жить достойно, хочу чувствовать себя человеком, быть защищенной законом, хочу, чтобы руководящие страной имели высокую степень ответственности, чтобы люди не устраивались на работу „по блату“, чтобы мы видели будущее в своей стране, чтобы знали — если сегодня посадим дерево, завтра оно начнет плодоносить», — многозначительно изрекает она.

Продолжающееся в Армении на протяжении 13 дней народное движение оставило в памяти общества и много забавных эпизодов — например, кадр полицейский Ашот позади колючей проволоки, и стоящие перед ним по ту сторону его отец, бабушка и соседка. Один ереванец, например, в прямом эфире сообщил супруге о часе своего возвращения домой, а несколько дней спустя признался ей в любви уже с трибуны. На площади Республики героев много, но их всех — и молодого Армена , и Аревик из Диаспоры, и дедушку Арарата, и оппозиционерку Арминэ объединяет одно — надежда на хорошую и обеспеченную жизнь в Армении.

С точки зрения всех наших героев и лидеров трибуны, победа не за горами — премьер-министр Армен Саргсян ушел, но его соратники остаются в своих креслах. До победы собравшиеся на площади Республики тысячи граждан будут продолжать мирное неповиновение, блокируя дорожное движение на автотрассах, улицах, мостах, внутренних магистралях, окружая правительственные здания. Они будут делать это мирно и с любовью, подняв вверх безоружные руки — в знак миролюбия.