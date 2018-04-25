Армянскому премьеру не помог даже Путин

Армении назревают перемены. Новоиспеченный премьер Серж Саргсян , который до этого десять лет занимал президентский пост, внезапно подал в отставку. Он потерпел крах из-за того, что попробовал повторить маневр, опробованный, в частности, соседней Турцией : в 2015 году он добился внесения изменений в конституцию, сосредоточив всю власть в руках правительства. Саргсян уверял, что проводит эту реформу не под себя, но потом передумал. Когда он занял новую должность, начались волнения. Свой уход в отставку премьер объяснил тем, что он хочет выполнить требования народа. Лидеры «бархатной революции» требуют теперь проведения досрочных выборов.

Кто вышел протестовать против Саргсяна

Саргсян не был ангелом, ведь он стоит во главе глубоко коррумпированной системы, однако, он не решился подавлять протесты силой. Аресты, конечно, были, но повторения киевских событий не произошло. Выбор в пользу осторожной тактики был сделан, видимо, из-за событий десятилетней давности: в марте 2008 года начались протестные акции против фальсификаций на президентских выборах, демонстрантов избила полиция, погибли десять человек. Свою роль сыграли также опасения, что кульминация нынешних демонстраций придется на 24 апреля, когда армяне и так массово выйдут на улицы почтить память жертв геноцида армян в Османской империи. Другим существенным фактором было то, что протестующих поддержала восьмимиллионная армянская диаспора. На улицы вышли ветераны оппозиции и боев в Нагорном Карабахе, к ним присоединились военнослужащие из подразделения, участвующего в миротворческих операциях. Важную роль сыграла молодежь, считающая, что в олигархическом государстве у нее нет никаких перспектив.

Хороших отношений с Путиным оказалось мало

Саргсян уходит, однако, протесты вряд ли изменят траекторию движения Армении, намеченную так называемым карабахским кланом, который в последние 20 лет играет в политике этой страны первую скрипку. Бывший президент сделал Ереван верным союзником Москвы , надеясь, что та защитит его страну от превосходящего по силам Азербайджана , у которого Армения отбила Нагорный Карабах. Роль России в этом конфликте остается неоднозначной: она продает оружие обеим сторонам, находящимся в состоянии войны, что позволяет россиянам сохранять влияние на ситуацию в этом важном со стратегической точки зрения регионе.

Украины, Хотя Саргсян поддерживал хорошие отношения с Владимиром Путиным, а путинская Россия с большим недоверием относится к разного рода уличным протестам, направленным на смену власти, Москва дала происходящему положительную оценку. Она не стала выдвигать предположений, что демонстранты позволили одурачить себя американской (или шире — западной) пропаганде, как это было в случае Грузии Молдавии или ряда арабских стран. Официальный представитель российского МИД написала, что в протестах нет ничего страшного, ведь они показывают, что армянское общество несмотря на все противоречия обладает внутренней силой. Захарова также заверила, что Россия не оставит Армению.

Спокойствие и невозмутимость, по всей видимости, связаны с уверенностью, что серьезных перемен не произойдет. Угроза со стороны хорошо вооруженного Азербайджана настолько велика, что Армения всегда будет нуждаться в могущественном покровителе, и этого не изменит даже победа оппозиции (остающаяся пока отдаленной перспективой). Возможно, Москва хочет представить армянские события как доказательство того, что в российской сфере влияния царит порядок. В сфере влияния Запада попытки внедрить демократию привели к затяжным гражданским войнам, а здесь демонстрации приводят к отставке премьеров, но (по крайней мере, пока) обходятся без кровопролития.

У других вассалов Кремля появились причины для беспокойства?