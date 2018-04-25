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МОК приветствует предложение Грузии о возможной заявке на проведение ОИ-2030
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МОК приветствует предложение Грузии о возможной заявке на проведение ОИ-2030 

ТАСС 2 часа назад
ТБИЛИСИ, 25 апреля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) приветствует возможное предложение правительства Грузии принять в стране зимние Олимпийские игры 2030 года. Об этом заявила в среду в Тбилиси вице-президент МОК Наваль Эль-Мутавакель после встречи с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.
Чиновник МОК сказала журналистам, что в ходе встречи «обсуждалась инициатива правительства Грузии о перспективе проведения в стране зимних Олимпийских игр 2030». «Думаю, что сейчас подходящее время, чтобы правительство Грузии выразило желание принять в стране зимнюю Олимпиаду 2030, мы приветствуем это предложение», — заявила вице-президент МОК.
В свою очередь, Квирикашвили отметил, что «развитие горнолыжных курортов и зимних видов спорта является одним из важных приоритетов правительства». «Большое внимание уделяется рекомендациям экспертов МОК, которые недавно изучили инфраструктуру горнолыжных центров и курортов Гудаури, Казбеги, Боржоми и Бакуриани», — сказал премьер.
24 апреля министр культуры и спорта Грузии Михаил Георгадзе заявил, что правительство «имеет серьезные планы по развитию инфраструктуры зимних видов спорта с целью подачи в будущем официальной заявки на проведение в 2030 году зимних Олимпийских игр в Бакуриани-Боржоми». Георгадзе сообщил, что летом текущего года в Бакуриани начнется строительство многофункциональной ледовой арены вместимостью 2300 зрителей, а в 2019 году в Тбилиси начнется строительство ледовой арены, которая будет соответствовать международным стандартам.
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