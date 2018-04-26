Грузия собирается подать заявку на проведение зимней Олимпиады 2030 года

Вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Наваль Эль-Мутавакель встретился с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили и обсудил с ним возможное проведение зимней Олимпиады 2030 года в стране.

"Осуждалась инициатива правительства Грузии о перспективе проведения в стране зимних Олимпийских игр 2030. Думаю, что сейчас подходящее время, чтобы правительство Грузии выразило желание принять в стране зимнюю Олимпиаду 2030, мы приветствуем это предложение", — цитирует Эль-Мутавакеля ТАСС

По словам премьер-министра Грузии, Олимпиада может существенно повлиять на развитие зимних видов спорта в стране.

"Большое внимание уделяется рекомендациям экспертов МОК, которые недавно изучили инфраструктуру горнолыжных центров и курортов Гудаури, Казбеги, Боржоми и Бакуриани", — сказал Квирикашвили.