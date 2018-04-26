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Грузия собирается подать заявку на проведение зимней Олимпиады 2030 года
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Грузия собирается подать заявку на проведение зимней Олимпиады 2030 года 

Газета.Ru 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Наваль Эль-Мутавакель встретился с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили и обсудил с ним возможное проведение зимней Олимпиады 2030 года в стране.
"Осуждалась инициатива правительства Грузии о перспективе проведения в стране зимних Олимпийских игр 2030. Думаю, что сейчас подходящее время, чтобы правительство Грузии выразило желание принять в стране зимнюю Олимпиаду 2030, мы приветствуем это предложение", — цитирует Эль-Мутавакеля ТАСС.
По словам премьер-министра Грузии, Олимпиада может существенно повлиять на развитие зимних видов спорта в стране.
"Большое внимание уделяется рекомендациям экспертов МОК, которые недавно изучили инфраструктуру горнолыжных центров и курортов Гудаури, Казбеги, Боржоми и Бакуриани", — сказал Квирикашвили.
Раннее министр культуры и спорта Грузии Михаил Георгадзе сообщил, что правительство подаст заявку на проведение Олимпиады-2030 в Боржоми и Бакуриани.
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