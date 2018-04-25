Москалькова: политические процессы в Армении не должны затрагивать права граждан 

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова провела в среду телефонный разговор со своим армянским коллегой Арманом Татояном, в ходе которого подчеркнула важность соблюдения прав граждан в сложившейся в республике ситуации. Об этом сообщается на сайте российского омбудсмена.
"Права и свободы человека — это ценность, находящаяся вне политики. Только их скрупулезное соблюдение может привести к гражданскому миру и процветанию. Мы готовы оказать коллегам любую помощь, не связанную с вопросами политики", — подчеркнула она, отметив, что все политические процессы должны проходить цивилизованно и не затрагивать права и свободы граждан.
Москалькова сообщила, что внимательно следит за событиями в республике, а также отметила работу Татояна по защите прав граждан Армении, которая свидетельствует о том, что «градус демократии в стране неизменен». «Люди верят вам и вашим возможностям найти справедливость, правду и защитить их от нарушений со стороны должностных лиц», — добавила уполномоченный.