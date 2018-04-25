Москалькова: политические процессы в Армении не должны затрагивать права граждан

МОСКВА , 25 апреля. / ТАСС /. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова провела в среду телефонный разговор со своим армянским коллегой Арманом Татояном, в ходе которого подчеркнула важность соблюдения прав граждан в сложившейся в республике ситуации. Об этом сообщается на сайте российского омбудсмена.

"Права и свободы человека — это ценность, находящаяся вне политики. Только их скрупулезное соблюдение может привести к гражданскому миру и процветанию. Мы готовы оказать коллегам любую помощь, не связанную с вопросами политики", — подчеркнула она, отметив, что все политические процессы должны проходить цивилизованно и не затрагивать права и свободы граждан.