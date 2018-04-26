Экс-премьер Армении считает, что у Пашиняна хорошие перспективы стать премьер-министром

ЕРЕВАН , 26 апреля. / ТАСС /. Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян завоевал большую популярность в стране, и на фоне уличных протестов у него есть высокий шанс возглавить новое правительство. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил ректор Российско-армянского университета в Ереване, премьер-министр республики с 1998 по 1999 год Армен Дарбинян.

"Конечно. Он сейчас народный герой", — сказал эксперт в ответ на вопрос корреспондента ТАСС о возможной победе Пашиняна на внеочередных парламентских выборах. — Он, в народном понимании, освободил страну от «ига» партии республиканцев и так далее. Это уже стандартный набор [для] таких протестных акций".

В то же время, говоря о ближайшей перспективе, Дарбинян полагает, Пашинян станет «временным премьером для временного правительства».

"Это временный премьер для временного правительства, — пояснил эксперт. — Вероятность того, что вокруг Пашиняна соберется достаточная коалиция в действующем парламенте, достаточно велика". Однако, несмотря на это, полагает экс-премьер, «единственная его функция будет заключаться в том, чтобы изменить избирательное законодательство, сделать его более прозрачным».

Ранее, выступая на пресс-конференции для иностранной прессы, лидер протестного движения страны заявил, что стремится создать временное правительство, целью которого станет подготовка к «открытым и честным» парламентским выборам.