Судьба Армении решится к осени

Массовые протесты в Армении вероятнее всего не смогут повлиять на государственную систему, созданную бывшим президентом республики Сержем Саргсяном . Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко . По его оценке, судьба страны решится к осени нынешнего года.

«Вопрос, что будет с Арменией, будет решаться после парламентских выборов, когда будет сформировано не временное правительство, а постоянное. Сейчас нужно подождать, кого предложат на пост премьер-министра — пусть временного, но который объявит о новых досрочных парламентских выборах. Судьба страны будет решаться именно на них», — считает Бондаренко.

«Очевидно, что выборы пройдут в течение 2-3 месяцев. К осени мы будем понимать, кто будет во главе страны», — добавил он.

Эксперт выразил уверенность, что «события, которые произошли, имеют внутриармянский контекст», и позиции Саргсяна сохранятся, так или иначе. По его мнению, нынешняя модель власти, созданная экс-президентом Армении — парламентская республика, во главе которой стоит премьер-министр, сохранится.

«Референдум на эту тему был проведен только в прошлом году. Поэтому я не думаю, что сейчас они захотят это отменить, тем более нынешний президент был выбран под задачи, которые были прописаны год назад», — обратил внимание Бондаренко.

С его точки зрения, что бы ни происходило в Армении, вероятнее всего, отношения между Москвой и Ереваном не изменятся. «Я думаю, что Армения останется в орбите российского влияния», — считает политолог.

При этом он выразил сомнение, что протесты в Армении могут негативно повлиять на карабахский конфликт. «Обе стороны готовы продолжать, но будем надеяться на то, что всем хватит благоразумия не скатываться в новую войну, а искать точки соприкосновения и урегулировать ситуацию. Я не вижу в Азербайджане силы, которые сейчас заинтересованы в возобновлении войны», — сказал Бондаренко.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», митинги в Армении начались 13 апреля. Оппозиция провела многотысячные акции протеста против избрания на должность премьер-министра бывшего президента республики Сержа Саргсяна. Его обвинили в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля парламент назначил его на премьерский пост, а оппозиция объявила о начале «бархатной революции». 23 апреля под давлением протестных выступлений Саргсян подал в отставку.

После небольшого затишья сегодня утром в Ереване возобновились акции протеста против действующей власти. Как подчеркнул лидер оппозиционного движения, депутат парламента Армении Никола Пашинян, народ должен добиваться полного отказа от власти Республиканской партии Армении во главе с экс-премьером и бывшим президентом Саргсяном.

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