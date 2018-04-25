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Код ИБ заедет в Баку 22 мая
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Код ИБ заедет в Баку 22 мая 

Anti-Malware.ru 1 час назад
Баку второй год подряд принимает самую масштабную русскоговорящую конференцию по информационной безопасности. 22 мая 2018 в Holiday Inn Баку специалисты из России и Азербайджана обсудят главные вопросы информационной безопасности.
Спустя год после премьеры в Азербайджане «Код информационной безопасности» вновь возвращается в солнечный Баку. Следует отметить, что в этом году конференция охватывает уже 6 стран (27 городов).
Азербайджанский «Код ИБ» откроется сессией о трендах с участием экспертов из Москвы, Санкт-Петербурга, Баку и Киева. Далее обширная секция «Технологии» вместит доклады известных разработчиков средств защиты: ESET, АйТи Таск, Fortinet и других.
В секции «Управление ИБ» опытом поделятся специалисты компании «Газинформсервис» (г. Санкт-Петербург). В заключение, в секции «Горячая десятка», эксперты и слушатели вместе сформулируют ключевые проблемы информационной безопасности Азербайджана и предложат их решения.
Вход для руководителей и специалистов по информационной безопасности, а также журналистов -бесплатный, по предварительной регистрации на сайте https://baku.codeib.ru/
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