Ещё
Полиция в Армении заявила, что не вмешивается в политические процессы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полиция в Армении заявила, что не вмешивается в политические процессы 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: Newsru.com
ЕРЕВАН, 25 апр — РИА Новости. Полиция Армении опровергла информацию местных СМИ, что ведет переговоры с лидером акции протеста в Ереване Николом Пашиняном, заявив, что не вмешивается в политические процессы и не может поддерживать какую-либо сторону.
Ранее армянские СМИ сообщили, что глава ведомства Владимир Гаспарян ведет переговоры с Пашиняном.
"Полиция и начальник полиции не вмешиваются в политические процессы и не могут поддерживать ту или иную сторону", — говорится в заявлении пресс-службы полиции.
В ведомстве отметили, что нужно руководствоваться только этими правовыми и логическими реалиями и не вводить в заблуждение общество дезинформацией о каких-то переговорах и договоренностях.
"Полиция — деполитизированная структура и не может примыкать к тому или иному движению или политическому объединению. Она — одна из опор государства, гарант государственности, стабильности страны и внутренней безопасности", — отмечается в заявлении.
РИА Новости: последние новости
Биография Карена Карапетяна В Ереване прошла акция "кастрюля-половник" Сотрудники посольств жалуются на ограничение свободы передвижения в Армении
Комментарии1  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью88
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР87
Украина цепляется за российский газ118
Рабочие рассказали подробности резни на заводе ГАЗ16
В Москве ожидают новый ураган24
Видео
01:20
«Дождю» из золотых слитков в Якутске нашли объяснение
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:04
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР
В мире Катастрофы
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
00:30
В работе «Билайна» произошел сбой
Компании Происшествия
00:46
Подольская «унизила» клан Пресняковых
Шоу-бизнес
01:00
Мост в Крым сфотографировали из космоса
Наука и техника
04:37
Путин похвалил россиян
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение