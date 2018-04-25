Полиция в Армении заявила, что не вмешивается в политические процессы

ЕРЕВАН , 25 апр — РИА Новости . Полиция Армении опровергла информацию местных СМИ, что ведет переговоры с лидером акции протеста в Ереване Николом Пашиняном, заявив, что не вмешивается в политические процессы и не может поддерживать какую-либо сторону.

Ранее армянские СМИ сообщили, что глава ведомства Владимир Гаспарян ведет переговоры с Пашиняном.

"Полиция и начальник полиции не вмешиваются в политические процессы и не могут поддерживать ту или иную сторону", — говорится в заявлении пресс-службы полиции.

В ведомстве отметили, что нужно руководствоваться только этими правовыми и логическими реалиями и не вводить в заблуждение общество дезинформацией о каких-то переговорах и договоренностях.

"Полиция — деполитизированная структура и не может примыкать к тому или иному движению или политическому объединению. Она — одна из опор государства, гарант государственности, стабильности страны и внутренней безопасности", — отмечается в заявлении.