Карен Карапетян назначен исполняющим обязанности премьер-министра Армении 

Временно исполняющим обязанности главы правительства Армении стал первый вице-премьер Карен Карапетян, он провёл внеочередное заседание. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
«Согласно принятому правительством порядку, в случае невозможности выполнения премьером своих обязанностей премьер-министра заменяет первый вице-премьер», — говорится в сообщении.
В ходе заседания Карапетян, учитывая закон «О структуре и деятельности правительства» и заявление Саргсяна, зафиксировал невозможность исполнения премьером своих полномочий.
23 апреля в отставку подал премьер-министр Армении Серж Саргсян.