Ещё
Жээнбеков призвал министров быть ответственными перед народом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жээнбеков призвал министров быть ответственными перед народом 

Мир24 1 час назад
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков призвал министров правительства быть ответственными перед народом и выполнять обещания, передает телеканал «МИР 24».
Такое заявление глава государства сделал на церемонии принесения присяги новыми членами правительства.
Жээнбеков также считает, что достичь целей государство может только при единстве ветвей власти. Он призвал парламент работать вместе с правительством.
Напомним, ранее Жээнбеков отправил в отставку кабинет министров республики во главе с премьер-министром Сапаром Исаковым.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Стране предстоит серьезный экзамен: президент Армении выступил с заявлением Карапетян заявил о верности Армении всем партнерским обязательствам Митинг в Ереване: лидер оппозиции откликнулся на призыв властей к диалогу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве ожидают новый ураган17
У российских чиновников нашли миллиарды в офшорах201
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру315
Жена Боярского рассказала об алкоголизме артиста33
Минтруд успокоил россиян90
Видео
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
00:30
В работе «Билайна» произошел сбой
Компании Происшествия
00:13
Остолбеневший кот заставил хохотать соцсети
Общество
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
01:06
Рыжая плутовка оказалась наполовину в сугробе
Общество
01:30
В Москве ожидают новый ураган
Погода Новости Москвы
02:13
Что общего у протестов в Ереване и киевского Майдана
Кавказ Политика
00:19
Стало известно о погоде в Москве
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение