Жээнбеков призвал министров быть ответственными перед народом

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков призвал министров правительства быть ответственными перед народом и выполнять обещания, передает телеканал «МИР 24».

Такое заявление глава государства сделал на церемонии принесения присяги новыми членами правительства.

Жээнбеков также считает, что достичь целей государство может только при единстве ветвей власти. Он призвал парламент работать вместе с правительством.

Напомним, ранее Жээнбеков отправил в отставку кабинет министров республики во главе с премьер-министром Сапаром Исаковым.

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