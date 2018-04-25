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Стало известно место России в рейтинге свободы слова
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Стало известно место России в рейтинге свободы слова 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Россия заняла 148 место в рейтинге свободы прессы международной организации «Репортеров без границ» по итогам прошлого года, сообщает «Интерфакс».
По данным организации, страна нарастила государственную пропаганду с помощью вещания телеканала RT и агентства Sputnik.
Соседние места в рейтинге получили Камбоджа (142 место), Венесуэла (143), Мексика (147), Демократическая республика Конго (154-е место). Последнее, 180-е место в рейтинге заняла Северная Корея.
В четверку стран с наиболее благополучной для журналистов ситуацией вошли Норвегия, Швеция, Нидерланды, Финляндия.
По версии независимой организации World Justice Project, Россия заняла 89 место в рейтинге верховенства права, поднявшись на три пункта по сравнению с 2016 годом. В этом же списке Грузии отвели 38 место, Украине — 77 место, Белоруссии— 65, Казахстану — 64.
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