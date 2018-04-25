Прагматик во главе Армении не допустит разрыва отношений с Россией — армянский эксперт

Если у власти в Армении будет прагматик, то какие бы у него ни были ориентиры, он не допустит разрыва отношений с Россией

Попытки Запада рассорить Армению с Россией не прекратятся никогда. Так считает президент Ереванского геополитического клуба Арман Бошян. Своим мнением он поделился в эфире ток-шоу «Особая статья» на телеканале «Звезда»

По его словам, Армения представляет для Запада большой интерес, так как является геополитически значимым регионом, однако если республикой будет руководить человек с прагматическим мышлением, он не допустит разрыва отношений с Москвой

«Армения — это геополитически значимы регион и попытки рассорить нас с Россией не прекращаются весь период с независимости и не будут прекращаться в будущем. Но здесь нужно сделать упор на прагматика: если у власти будет прагматик, то какие бы у него ни были ориентиры — будь то западные или пророссийские, — он не допустит разрыва отношений с Россией, — подчеркнул Бошян.

Тринадцатого апреля в Армении начались несанкционированные акции протеста против избрания Сержа Саргсяна премьером республики. Семнадцатого апреля республиканский парламент избрал экс-президента республики главой кабмина, что привело к усилениям демонстраций. А 23 апреля Серж Саргсян принял решение уйти в отставку. Врио премьера был назначен Карен Карапетян . Напомним, ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым премьер-министр страны отныне наделяется самыми широкими полномочиями. Саргсян занял пост главы правительства после двух президентских сроков.

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