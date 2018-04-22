Полиция разгоняет протестную акцию в Ереване спецсредствами

В данный момент шествие дошло до проспекта Маштоца в центе Еревана, где протестующих встретила полиция. На место столкновения направлены машины скорой помощи. Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, что 22 апреля прошла встреча Сержа Саргсяна с лидером оппозиции Николом Пашиняном. Однако переговоры не состоялись. Новый премьер-министр Армении покинул место встречи из-за бескомпромиссной позиции Паршиняна.