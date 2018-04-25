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Армянский министр оставил должность и пошел митинговать
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Армянский министр оставил должность и пошел митинговать 

Sputnik Азербайджан 52 минуты назад
Фото: Sputnik Азербайджан
БАКУ, 25 апр — Sputnik. Исполняющий обязанности министра спорта и по делам молодежи Армении Грач Ростомян подает в отставку и идет на улицу митинговать.
Об этом, как сообщает Sputnik Армения, он написал на своей странице в Facebook.
"Осознавая насущность дня и ответственность каждого гражданина Армении перед государственностью, я подаю в отставку с должности исполняющего обязанности министра спорта и по делам молодежи Армении", — написал Ростомян.
Экс-министр отметил, что является сторонником партии «Процветающая Армения» (основа парламентского блока «Царукян» — ред.), поддерживает призыв лидера этой партии Гагика Царукяна к общенациональной мобилизации и лично выходит на улицу.
"Заверяю всех спортсменов и представителей спортивного мира: сегодня время поднять флаг Армении над головой народа на площади Республики", — сказал он.
Более того, министр призвал своих коллег из правящей Республиканской партии Армении (РПА) и партии АРФ «Дашнакцутюн» без промедлений «присоединиться к народу и выполнить его требования».
Добавим, что этот пост в Facebook закрыт и доступен только для друзей Грачья Ростомяна. При этом новоиспеченный демонстрант подписал запись как «Грачья Ростомян, исполняющий обязанности министра спорта и по делам молодежи Армении».
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