Сравнение событий в стране с майданом обижает армян — эксперт

Завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин прокомментировал смену власти в Армении и объяснил, какая трактовка происходящего может обидеть армян. Об этом сообщило РИА ФАН.

Сейчас в Армении произошла смена власти, назначены досрочные выборы. У нас, к сожалению, СМИ, телевидение по незнанию распространяют информацию о том, что это цветная революция, повторение украинского майдана, за которым стоят американцы. В Армении такая трактовка событий обижает миллионы людей, они смотрят наше ТВ и очень обижаются

— Николай Платошкин.

По его мнению, сравнивать смену власти в Армении с событиями на Украине 2013–2014 годов неверно. Происходящее в Армении Платошкин назвал примером мирного демократического перехода власти к тому, кто искренне хочет сотрудничать с Россией . Он добавил, что все это говорит о том, что «смена власти в СНГ бывает прогрессивной и действительно народной, когда все это происходит без крови и когда потом все решается честными выборами».

Оппозиционная фракция «Елк» планирует выдвинуть на пост нового премьер‐министра Армении кандидатуру лидера оппозиционного движения, руководителя фракции «Елк» Никола Пашиняна. По словам депутата фракции «Елк» Эдмона Марукяна, для его избрания требуется 53 голоса.