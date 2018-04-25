Бизнес-настроения в Армении: «Нам намного ближе Россия, чем Америка»

Лидер протеста в Армении Никол Пашинян рассказал о собственных политических взглядах. Он отметил, что не является пророссийским или проамериканским политиком, предпочитая определение «проармянский».

«Мы не будем развивать и углублять наши отношения с ЕС в ущерб России », — сказал Пашинян, добавив, что никогда не говорил о выходе Армении из Организации Договора о коллективной безопасности, а «выход из таких организаций, как Евразийский экономический союз , может происходить только путем референдума».

Каковы сейчас настроения армянского бизнеса, Business FM спросила у местных предпринимателей. Пока все спокойно, но вскоре страна может впасть в социальный и экономический коллапс, опасается Наринэ, у которой в Армении малый бизнес:

«Сейчас абсолютно пассивная ситуация. Я спрашивала у банковских работников — совершенная пассивность. Люди боялись, что и в сфере туризма что-то такое произойдет, но пока что обошлось. Надо понимать менталитет армян: они всегда всем недовольны. Сейчас у людей эйфория, вы не представляете, что творилось на улицах, но они не осознают, что минимум месяц мы будем в социально-экономическом коллапсе. Все только начинается. У нас производства как такового не очень много, все основывается на медно-молибденовых рудниках, на горной промышленности. Текстильного производства почти нет. В основном все импортируется. IT-технологии у нас хорошо развиты».

Артавазд, работающий в туристическом бизнесе, рад, что на турпотоке происходящее в республике пока не отразилось. По его словам, число приезжающих из России в Ереван и на горнолыжные курорты Армении в последнее время только растет:

«Ожидания, что многие сферы бизнеса пострадают, не подтвердились, потому что у нас тут мирным путем все прошло. Я работаю в индустрии туризма, на нас очень сильно повлияло бы, если бы в Армении, в Ереване все пошло не так, как было. А все прошло без насилия и кровопролития. К нам туристы приезжают из разных стран, но в основном из России. Поток растет. В прошлом году у нас был большой рост туристов, в этом году ожидается еще больше».

Население Армении — почти три миллиона человек. За пределами страны живет более восьми миллионов армян. Из Армении продолжают уезжать квалифицированные кадры. Многие молодые специалисты едут в Европу и в США . В Америке, где есть многочисленная армянская диаспора, легче встать на ноги. При этом поток мигрантов в ЕС уменьшился из-за ужесточения там иммиграционной политики. Другие бегут от бедности в Россию, рассказывает бизнесмен из Армении Виген:

«Так как трудовой рынок у нас с Россией открыт, то очень много людей уезжают просто на сезонные заработки и возвращаются. Но есть люди, у которых там складывается личная жизнь, появляются семьи, и они остаются там. Но в Россию уезжают менее квалифицированные, на мой взгляд, люди, потому что там можно найти способ заработка, не имея хорошую квалификацию».

Армен, занимающийся туристическим бизнесом в Ереване, уверен, что отношения с Россией не изменятся:

«В данный момент очень много российского капитала присутствует в Армении. Все наши газораспределительные системы принадлежат дочерней компании «Газпрома» , электрические сети, если я не ошибаюсь, принадлежат российской компании. Единственная атомная электростанция в регионе, которая находится в Армении, принадлежит «Росатому» . Поэтому не думаю, что что-то изменится. В нашем менталитете сидит эта мысль, что нам намного ближе Россия, чем Америка».

Переговоры Никола Пашиняна с Кареном Карапетяном , который временно исполняет обязанности премьер-министра Армении, были назначены на среду, 25 апреля. Однако во вторник вечером представители оппозиции заявили, что встреча отменена. По их словам, переговоры могут идти только о мирной передаче власти и внеочередных парламентских выборах.

Оппозиция Армении продолжит революцию «до логического конца», заявил Пашинян. По его словам, он готов стать премьером Армении, если на то будет воля народа.

Между тем в Ереване начинаются новые акции. Утром 25 апреля на площади Республики установили сцену и аппаратуру, собрались сторонники оппозиции, машины приветствовали их гудками, сообщает корреспондент РИА Новости . Полиция стягивает силы и спецтехнику.

В это же время в студенческом городке в районе Еритасардакан, где находится много университетов, должна начаться студенческая забастовка. Руководство некоторых вузов уже запретило учащимся участвовать в акции.