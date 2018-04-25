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Эксперт прокомментировал события в Армении
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Эксперт прокомментировал события в Армении 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
В программе «События. 25-й час» Алексей Фролов обсудил последние события в Армении с заместителем директора Института стран СНГ Владимиром Жарихиным.
Полный комментарий эксперта смотрите в видео.
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