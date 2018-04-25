Госдеп призвал все стороны в Армении к конструктивному диалогу

Хизер Нойерт. США призывают все стороны в Армении к конструктивному диалогу для обеспечения мирного перехода власти. Об этом заявила официальный представитель Госдепа

По ее словам, ближайшие дни имеют большое историческое значение для народа Армении и их лидеров, так как начинается процесс формирования нового правительства.

«Мы призываем все стороны к конструктивному диалогу в рамках конституции Армении для обеспечения мирного перехода власти, который бы протекал в рамках закона», — подчеркнула Нойерт.

Она добавила, что Вашингтон с нетерпением ждет начала тесной работы с новым правительством во многих областях, которые представляют взаимный интерес.

Накануне заместитель председателя постоянной комиссии парламента Армении по государственно-правовым вопросам и защите прав человека Рустам Махмудян сообщил, что выборы нового премьера, скорее всего, пройдут 2 мая.

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