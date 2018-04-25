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Госдеп призвал все стороны в Армении к конструктивному диалогу
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Госдеп призвал все стороны в Армении к конструктивному диалогу 

Мир24 1 час назад
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
США призывают все стороны в Армении к конструктивному диалогу для обеспечения мирного перехода власти. Об этом заявила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.
По ее словам, ближайшие дни имеют большое историческое значение для народа Армении и их лидеров, так как начинается процесс формирования нового правительства.
«Мы призываем все стороны к конструктивному диалогу в рамках конституции Армении для обеспечения мирного перехода власти, который бы протекал в рамках закона», — подчеркнула Нойерт.
Она добавила, что Вашингтон с нетерпением ждет начала тесной работы с новым правительством во многих областях, которые представляют взаимный интерес.
Накануне заместитель председателя постоянной комиссии парламента Армении по государственно-правовым вопросам и защите прав человека Рустам Махмудян сообщил, что выборы нового премьера, скорее всего, пройдут 2 мая.
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