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СК Армении сообщил о задержании лидеров протестного движения
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СК Армении сообщил о задержании лидеров протестного движения 

ТК «Звезда» 22 апреля 2018
Фото: ТК «Звезда»
Ранее в одном из отелей Еревана сорвались, едва начавшись, переговоры между Николом Пашиняном и премьер-министром Сержем Саргсяном.
Лидеры протестов в Армении депутаты Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян задержаны. Об этом говорится в сообщении следственного комитета этой страны.
В ведомстве пояснили, что задержанным предъявлены официальные обвинения в организации несанкционированных акций, шествий и митингов.
«Несмотря на многочисленные предупреждения со стороны полиции, задержанные) не выполнили свои обязанности по обеспечению мирного и нормального хода (массовых) собраний», — указывается в пресс-релизе СК Армении.
Ранее в одном из отелей Еревана сорвались, едва начавшись, переговоры между Николом Пашиняном и премьер-министром Сержем Саргсяном. Несмотря на готовность премьера к диалогу, оппозиционер заявил, что готов обсуждать лишь условия отставки главы правительства, после чего Саргян обвинил политического оппонента в шантаже.
«Фракция, получившая (на выборах) 7-8%, говорить от имени народа не имеет права», — констатировал премьер Армении.
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